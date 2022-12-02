Arkadaşını bıçaklayarak öldüren site güvenlik görevlisi tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan site güvenlik görevlisi zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 22:10, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 22:49
Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E. ile aynı lojmanda kaldığı öğrenilen mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında iddiaya göre, "horlama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.E'nin, arasında husumet bulunan ve aynı konteynerde kalan Maral'ı birçok yerinden bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız