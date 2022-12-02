Arkadaşını bıçaklayarak öldüren site güvenlik görevlisi tutuklandı

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E. ile aynı lojmanda kaldığı öğrenilen mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında iddiaya göre, "horlama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E'nin, arasında husumet bulunan ve aynı konteynerde kalan Maral'ı birçok yerinden bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.