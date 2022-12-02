Erzurum'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 15:55, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 15:43
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan M.B. için çalışma başlattı.
Pasinler ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, M.B'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız