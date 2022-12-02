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Selvi Kılıçdaroğlu, 'Beslenme Saati Projesi'ni Türkiye çapında tanıtacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesinin ilçedeki her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Beslenme Saati" uygulamasının Türkiye'ye yayılması amacıyla "Proje elçisi" oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 16:25, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 16:33
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Selvi Kılıçdaroğlu, 'Beslenme Saati Projesi'ni Türkiye çapında tanıtacak

Selvi Kılıçdaroğlu, ilçede afetlerin yanı sıra ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere yemek dağıtımının yapıldığı Beylikdüzü Mutfak'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile "Beslenme Saati" adlı proje kapsamında öğrencilere dağıtılacak beslenme çantalarının hazırlanmasından dağıtımına kadar tüm aşamaları yerinde inceledi.

Tesiste bir beslenme çantasını da kendisi hazırlayan Selvi Kılıçdaroğlu, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beslenme Saati Projesi'nin önemine işaret ederek, bu proje için elinden geleni yapacağını söyledi. Sokaklarda bazı çocukların yoksulluğunu gördüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, "Gerçek bir yaşam var. Bu şekilde yaşayan insanlar var." dedi.

Eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, projeyi tüm Türkiye'de uygulayıp uygulamayacağı sorulan Selvi Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi biraz siyasi bir şey oldu. Ben onlara girmek istemiyorum. Ama inşallah arzu ettiğimiz daha güzel günlere götürecek bir şey görürüz. Tabii ki benim arzum da bu ama ben bunu bir parti olayından ya da eşimin işi nedeniyle düşünmüyorum. Yani böyle bir umudum var, daha güzel olacak diye. Bu projenin de aslında bir devlet politikası olması gerektiğini düşünen bir insanım. Belediyelerimiz tabii ki elinden geleni yapacak. Ama bunun bir devlet politikası haline dönüşmesini arzu ediyorum. Eşimle konuşurken, hiçbir zaman 'Cumhurbaşkanı seçilirsen' diye bir cümle kurmadım."

Kılıçdaroğlu, "Eşinizin cumhurbaşkanı olmasını istemiyor musunuz?" sorusuna da gülerek bu konuya hiç girmeyeceğini ama bu ülkenin daha iyi günler yaşamasını arzuladığını dile getirdi.

- "Projede 1200 çocuğa ulaşıldı"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da proje için Selvi Kılıçdaroğlu'nu "proje elçisi" seçtiklerini söyledi. Parti ayrımı yapmaksızın çocuklar konusunda herkesin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Çalık, şöyle konuştu:

"İnşallah Türkiye'nin dört bir tarafında bu projeyi yaygın hale getireceğiz. Başlangıçta 675 çocukla başlamıştık. Şu anda çocuk sayımız 1200'ün üzerinde. Genel Başkan'ımızın talimatı var zaten. Diğer belediyelerimizle de projenin tüm verilerini paylaşıyoruz. Şimdi projeyi Selvi Hanım'ın da öncülüğünde bir Türkiye beslenme saatine dönüştüreceğiz. Bir kısım satın aldığımız ürünler var, meyvesidir, kuruyemişidir, kapalı gıdalarıdır, sütüdür... Ama diğer kısımların tamamını Beylikdüzü Mutfak'ta hazırlıyoruz. Simidinden poğaçasına, sandviçine varıncaya kadar... Hayırsever iş insanlarımızın ayni bağışlarını alıyoruz gıda bankası üzerinden. Dolayısıyla burada hem belediyemizin kaynaklarını kullanıyoruz hem hayırsever insanlarımızın bağışlarını..."

Çocuklara dağıtılan beslenme çantalarında Beylikdüzü Belediyesini çağrıştıran herhangi bir şey kullanmadıklarını da vurgulayan Çalık, söz konusu çocuk olunca bu konuya hassasiyet gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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