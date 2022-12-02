'Hedefimiz 81 ilde en az bir tane Engelsiz Halk Eğitim Merkezi açmak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022'nin sonuna kadar 81 ilde en az birer Engelsiz Halk Eğitim Merkezi açabilme hedefini başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını, 2023'te sadece illerde değil 922 ilçede de bu hedefi gerçekleştireceklerini belirtti.

Özer, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ndeki konuşmasında, Almanca öğretmeni engelli Gamze Kılıç'ın konuşmasına işaret ederek, "Aslında Gamze öğretmenim bana söz bırakmadı. Gamze öğretmenimizin hikayesi, eğitimde fırsat eşitliğinin en müşahhas örneği olarak önümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki son 20 yılın, tüm eğitim kademelerinde eğitime erişimin maksimum seviyeye ulaştığı bir döneme tekabül ettiğini belirten Özer, okul öncesi eğitimden temel eğitime, ortaöğretime ve yükseköğretime kadar bu ülkenin evlatlarının ücretsiz bir şekilde eğitime erişebildiklerini söyledi.

Bu gerçekleştirilirken kapsayıcılığın her zaman odak noktası olduğunu dile getiren Özer, dezavantajı ve sosyoekonomik seviyesinde sıkıntılar olan bireylerin bu dönemde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek mekanizmaları ve sosyal politikalarla eğitimle buluştuğunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şu anda bizim de Bakanlık olarak eğitimimizin tüm kademesinde yaklaşık 423 bin özel çocuğumuza eğitim sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların içerisinde nice Gamzeler çıkacak. Sadece kaynaştırma, bütünleştirmede değil aynı zamanda özel eğitim uygulama okullarında, birinci, ikinci, üçüncü kademede, aynı zamanda özel eğitim meslek okullarında bu gençlerimiz, çocuklarımız, diğer akranlarıyla hiçbir engelle karşılaşmadan eğitime erişmenin hazzını ve mutluluğunu yaşıyorlar." diye konuştu.

Bu yıl önemli bir yönetmelik değişikliği yaptıklarını, özel eğitim okullarının tamamında yazın da eğitimin devam etmesinin sağlandığını anımsatan Özer, artık okulların sadece eğitim öğretim dönemiyle sınırlı kalmadan tüm çocuklara açık olduğunu kaydetti.

- "1 milyon özel eğitim materyali okullara ulaştı"

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde özel eğitim gören çocukların eğitim materyallerine erişimiyle ilgili çok kapsamlı bir proje gerçekleştirdiklerini, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon özel eğitim materyalini okullara ulaştırdıklarını bildirdi.

Sadece okullarda değil, aynı zamanda hastanelerde, evlerde yaklaşık 10 bin çocuğa eğitim verdiklerini aktaran Özer, "İşte bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tüm toplumun hiçbir ayrım yapmadan, cinsiyet ayrımı yapmadan, özel eğitimli-değil ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan yaklaşımının bir ürünüdür." değerlendirmesini yaptı.

- "Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler yaş sınırlaması olmadan sisteme dahil edildi"

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini, Emine Erdoğan'ın da desteğiyle ilk kez Kadıköy'de Yetişkin Halk Eğitim Merkezi'ni açtıklarını hatırlattı.

Merkezde, yaş sınırlaması olmadan 40-50 yaşındaki özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin aileleriyle birlikte ücretsiz eğitim alarak sisteme dahil edildiğini dile getiren Özer, "Hedefimiz 2022'nin sonuna kadar 81 ilde en az bir tane Engelsiz Halk Eğitim Merkezi'ni açabilmekti ve bugün itibarıyla bunu başarmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. İnşallah 2023'te sadece illerimizde değil 922 ilçemizde de de aynısını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Yarın açıklayacakları bir konuya işaret eden Özer, "Buradan duyurusunu yapayım. Kaynaştırma, bütünleştirme öğrencilerimizin eğitim niteliğini artırmayla ilgili bir ulusal eylem planı hazırlamıştık. İnşallah onu da yarın tüm kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Fuar da kendilerine destekleme imkanı verdiği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a teşekkür eden Özer, fuarın "Engelin, engelli bireyden değil, dışarıdan engellemeden kaynaklandığı farkındalığını artırması" temennisinde bulundu.