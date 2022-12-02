İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 tutuklama
İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 17:13, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 17:14
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekiplerce, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında 30 Kasım'da 8 ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
Terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında kentteki 8 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde "Gaziemir imamı", "Artvin il ablası", "Bornova eyalet ablası" ve "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı"nın da bulunduğu belirtilmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız