Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti

HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

HSK'nın duyurusu:

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hakim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 01.12.2022 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 07/12/2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından " Hakim Savcı Atanma Talep Formu " başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi