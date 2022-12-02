Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde operasyon başlatıldı.

J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yapılan istihbarata dayalı nokta operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve emniyet istihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla Şırnak Gabar'da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı." ifadelerini kullandı.