Yıkılan binadan çıkarılan eski milletvekilinin yaptığı traktör ailesine teslim edilecek

Düzce'de yeniden yapılmak üzere yıkılan binanın bodrum katından çıkarılan ve 9. dönem Bolu Milletvekili Abdülvahit Yöndem'in yaptığı traktör ailesine ulaştırılacak.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Yöndem ailesine ait eski bir binanın yeniden yapılmak üzere yıkılmasına karar verildi.

İnşaat firması çalışanları, üst katların yıkımını tamamladıktan sonra binanın bodrum katında bulunan ve 1950-1954 yıllarında milletvekilliği yapan Bolu Milletvekili Abdülvahit Yöndem'in el yapımı traktörünü çıkarmak için çalışma başlattı.

İş makinesine bağlanan traktör, dışarı çıkarıldıktan sonra kamyona yüklendi.

Traktörün, Yöndem ailesine teslim edilmek üzere depoda bekletileceği öğrenildi.

9. dönem milletvekili Abdülvahit Yöndem'in İstanbul'da yaşayan oğlu Dinçer Yöndem, yaptığı açıklamada, "Zamanında babam bunu kendisi yaptı. Bahçelere arada bir bu traktörle gidiyordu. O zamanlar bu traktörü depoya bıraktı ve o şekilde kaldı." dedi.

Binanın yıkımını yapan müteahhit İrfan Atıcı da yıkım öncesinde kendilerine binanın bodrum katında traktör olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

Ev sahibi ailenin eski milletvekili Abdülvahit Yöndem'in yakınları olduğunu aktaran Atıcı,"Eski milletvekili Abdülvahit Yöndem traktörü milletvekiliyken kendi eliyle yapmış. O zamanki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a göstermek için yapmış. Traktörü o zaman bu evin altına saklamış." ifadelerini kullandı.

Atıcı, traktörü ailenin belirteceği bir adrese bırakacaklarını kaydetti.