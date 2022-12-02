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'Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 300 binlik seviyesindeki derslik sayısı 857 bine ulaştı'

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 300 binlik seviyesindeki derslik sayısı 857 bine ulaştı. 19 milyon öğrencimiz var. Bizim eğitim sistemimizin toplamı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla"- "Eğitim sistemimiz Türkiye vizyonuna sahip gençleri yetiştirmek için çok daha kalite ve fırsat eşitliğine odaklı bir şekilde büyümeye, daha ileri koşmaya devam edecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 19:10, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 19:22
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'Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 300 binlik seviyesindeki derslik sayısı 857 bine ulaştı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 300 binlik seviyesindeki derslik sayısı 857 bine ulaştı. 19 milyon öğrencimiz var. Bizim eğitim sistemimizin toplamı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla." dedi.

Özer, Ümraniye'deki Dr. Sabri Orman Ortaokulu ve Can Gür İlkokulu'nun açılışındaki konuşmasında, son 20 yılda eğitim seferberliği yapıldığını söyledi.

İnsan kaynağını rekabet edebilir bir şekilde iş gücü piyasasına geçirmedeki en önemli enstrümanın eğitim olduğunu vurgulayan Özer, geçmişte okullaşma oranının düşük olduğunu dile getirdi.

Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 300 binlik seviyesindeki derslik sayısı 857 bine ulaştı. 19 milyon öğrencimiz var. Bizim eğitim sistemimizin toplamı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 95'in üzerine çıktığını dile getiren Özer, bunun sadece binalar yapılarak değil aynı zamanda çok sayıda sosyal politika uygulanarak gerçekleştiğini vurguladı.

- "2023'te 2,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek vereceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Özer, 19 yıldan beri istikrarlı bir şekilde şartlı eğitim yardımı, burs pansiyonlar, ücretsiz taşımalı eğitim, ücretsiz yemek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ara çok spekülasyon yapılıyor. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 800 bin çocuğumuza her gün ücretsiz yemek veriyor. 2023 yılında inşallah okul öncesini merkeze alarak bu rakamı 2,5 milyona çıkartacağız. Sanki milletin derdine derman olmak için onlarla hemhal olmak için çırpınıyormuş gibi görüntü verenler arkalarını kazıdığınız zaman başörtüsü yasakçısı çıkıyor. Arkasını kazıdığınız zaman katsayı uygulamasını 10 yılın üzerine bu ülkede uygulayanlar çıkıyor. Onun için kimse gölge etmesin, biz ihsan istemiyoruz. Bizim bütçemiz bize yeter. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda bulunsun. Onun liderliğinde eğitimde aşamayacağımız hiçbir noktamız yok."

Eğitim yatırımlarında en öncelik verdikleri ilin İstanbul olduğunu söyleyen Özer, İstanbul'da 20 milyara yakın yatırım yapıldığını ve her okulun ihtiyacını karşılamak için tüm okullara bütçe sağlandığını anlattı.

Özer, "İnşallah eğitim sistemimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye vizyonuna sahip gençleri yetiştirmek için çok daha kalite ve fırsat eşitliği odaklı bir şekilde büyümeye daha ileri koşmaya devam edecek." diye konuştu.

Açılışı yapılacak okulların hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Özer, bu okullarda hizmet verecek öğretmenleri kutladı, öğrencilere de başarılar diledi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, iki okulun açılış kurdelesini kestikten sonra sınıfları gezdi.

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