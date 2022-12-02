Gaziantep'te tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 21:30, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 21:22
Orhan S. idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 682 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız