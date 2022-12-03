3 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
3 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Şanlıurfa/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde doğal gaz verme törenine katılacak ve doğal gaz verilen bir evi ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/13.00/14.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Roma'daki MED Akdeniz Diyalog Forumu çerçevesindeki Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Roma)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit), İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde panellerle devam edecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelesi başlayacak; Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya maçları yapılacak.
(Ar Rayyan/18.00/22.00)
2- Kulüpler Birliği Vakfının LaLiga iş birliğiyle düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano, Fenerbahçe ile de Villarreal karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00/19.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maçları yapılacak.
(Denizli/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.
(Hatay/14.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta başlayacak; Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, VakıfBank-PTT, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İlbank-Bolu Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/14.00/17.00/Ankara/16.00)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Şırnak/13.00/İstanbul/17.00)
7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Metz takımıyla karşılaşacak.
(Metz/20.00)
8- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçlarında; Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın Hazena Kynzvart takımını, Konyaaltı Belediyespor, Ukrayna'nın Galychanka ekibini konuk edecek.
(Ankara/17.00/Antalya/16.00)
9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Pancevo/20.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası 4 maçla tamamlanacak.
11- TFF 2. Lig'de 17. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak toplam 6, TFF 3. Lig'de 15. hafta gruplarda toplam 5, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta tek maçla başlayacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız