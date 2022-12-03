3 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Şanlıurfa/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde doğal gaz verme törenine katılacak ve doğal gaz verilen bir evi ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/13.00/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Roma'daki MED Akdeniz Diyalog Forumu çerçevesindeki Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Roma)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit), İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde panellerle devam edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelesi başlayacak; Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya maçları yapılacak.

(Ar Rayyan/18.00/22.00)

2- Kulüpler Birliği Vakfının LaLiga iş birliğiyle düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano, Fenerbahçe ile de Villarreal karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maçları yapılacak.

(Denizli/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Hatay/14.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta başlayacak; Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, VakıfBank-PTT, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İlbank-Bolu Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/17.00/Ankara/16.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Şırnak/13.00/İstanbul/17.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Metz takımıyla karşılaşacak.

(Metz/20.00)

8- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçlarında; Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın Hazena Kynzvart takımını, Konyaaltı Belediyespor, Ukrayna'nın Galychanka ekibini konuk edecek.

(Ankara/17.00/Antalya/16.00)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Pancevo/20.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası 4 maçla tamamlanacak.

11- TFF 2. Lig'de 17. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak toplam 6, TFF 3. Lig'de 15. hafta gruplarda toplam 5, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta tek maçla başlayacak.