3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 00:08, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 01:07
ATAMA KARARLARI
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Muhittin ÖZDEMİR atanmıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin KURT atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İ1 Müdürü Sefa ÖZATA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
2 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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