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Erbakan: 60 kez buluştular ortada bir şey yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masanın 60 kez buluşmasına rağmen ortaya bir şey koyamadığını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Erbakan, "Hangi sistemi getirirlerse getirsinler Türkiye'yi bir yere götüremezler. Türkiye iki başlılıktan çok çekti. Ayrıca bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 07:59, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 07:46
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Erbakan: 60 kez buluştular ortada bir şey yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplanan 6'lı masaya, "Hangi sistemi getirirlerse getirsinler Türkiye'yi bir yere götürmezler" mesajı gönderdi. Erbakan, CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında rekabet olduğunu, bunun genel başkan yarışına dönebileceği tahmininde bulundu.

TÜRKİYE'Yİ BİR YERE GÖTÜREMEZLER

Erbakan, özetle şunları söyledi: "Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz", diyorlar. Biz bu sözleşme için, "Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma sözleşmesidir" dedik. Diğer taraftan ise CHP'nin hep genetik özelliklerini söylüyorum. 4-6 yaş çocuklarına Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağdışılıktır, böyle bir şeye müsaade edemeyiz, diyorlar. Din dersi zorunlu ders olmaktan çıksın, diyorlar. LGBT bireylerine haklarını vereceğiz, LGBT'ye karşı çıkmak bir nefret suçudur, LGBT'li olmak bizim iktidarımızda dezavantaj olmaktan çıkacak, diyorlar. Şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman tabii hangi sistemi getirirlerse getirsinler, Türkiye'yi bir yere götüremeyeceklerini her zaman ifade ediyoruz.

İKİ BAŞLILIKTAN ÇOK ÇEKTİK

(6'lı masanın anayasa çalışması) Başbakan ayrı olsun, cumhurbaşkanı olsun diyorlar. Türkiye bundan çok çekti. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, ayrıca bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, olmaması gerektiğini söylüyoruz.

ORTAYA KAYNAK KOYAMIYORLAR

Hepsinden önemlisi de hep söylediğimiz bir kaynak ortaya koyamıyorlar. Yani şimdi bazı vaatlerde bulunuyor, iyileştirmeler yapacağım diyor, iyi de parayı nereden bulacaksın kaynağı nereden bulacaksın bu noktada? 60 kere bir araya gelmişler. Ortaya koydukları bir şey yok.

GİZLİ ORTAK HDP'NİN TALEPLERİ

Partilerin kapatılmasının Meclis onayına getirilmesi, bir de milletvekilliği dokunulmazlığının ortadan kaldırılmasının salt çoğunluğa bağlanması da zannedersem gizli ortak HDP'nin taleplerinin yerine getirilmesi gibi gözüküyor. Yani biz bazen HDP varken 6'lı masa bir yere varamaz falan dediğimiz zaman bize diyorlardı ki, ya resmi olarak ortak değil. Yani resmi olarak ortak değil de bir perde arkasında bir dirsek teması da ortaklık olduğu gözüküyor.

REKABET LİDERLİK YARIŞINA DÖNÜŞEBİLİR

Bir de adayın da şimdiye kadar belirlenememesi de bir problem olduğunu gösteriyor yani çünkü seçime zaten şurada altı ay kaldı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor, İYİ Parti kanadı bunu tabii uygun görmüyor. Diğer taraftan İstanbul Belediye Başkanıyla, Kılıçdaroğlu arasında da bir rekabet var. Yani şu açıdan söylüyorum, mesela İstanbul Belediye Başkanı çıkıp da ben kesinlikle aday olmayacağım, İstanbul'a hizmet ediyorum, böyle bir şey yoktur, demiyor. Dolayısıyla orada bir rekabet konusu ve böyle olunca da tabii bir adayda uzlaşamıyorlar. (Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında seçimden sonra genel başkanlık yarışı olabilir mi?) CHP bu konuda geçmişinde örnekler olan bir parti tabii. Kendi iç mücadeleleri çok sık ve şiddetli oluyor. Muhtemeldir olabilir dediğiniz gibi, CHP çünkü geleneğinde bu işlerin çok olduğu bir parti.

Milli Görüş çizgisinde bir ittifakta buluşulabilir

"Milli Görüş çizgisinde bir ittifakta buluşulabilir" önerisinde bulunan Erbakan şunları kaydetti: Yani prensipleri ortaya koyup Milli Görüş çizgisinde bir ittifakta buluşulabilir. Tabii benim hep söylediğim halkın sol partiler olarak nitelendirdiği partilerin ve o ittifakın içerisinde olmaması daha hayırlı olur. Çünkü birbirine benzemezler bir araya gelmesiyle ortaya bir sinerji çıkmıyor.

YENİDEN REFAH'IN ADAYI ERBAKAN

Biz kendimiz gireceksek seçime parti olarak tabii Cumhurbaşkanı adayı olarak da bizim kendimizin olması uygun olur diye düşünüyoruz. Çünkü Yeniden Refah Partisi, kendisi seçime girip kendisi bir aday çıkacaksa o zaman bu adayın da tabii partinin genel başkanı olması.

İKİNCİ TURDA İSME BAKILIR

Birinci turun adayları bile belli değil. Evet, biraz fazla ileriye yönelik konuştuk. Yani inşallah ikinci tura biz kalırız kalmazsak da kimler kalacak, hangi adaylar olacak? Yani o zamanki şartlarda tabii değerlendirmek lazım.

Muhalefetin ABD ziyareti manidar

Muhalefet partilerinin seçimlere yakın Amerika'ya gitmelerini manidar bulan Erbakan şöyle devam etti: "CHP'nin ardından İYİ Parti de gitti. Hatta İYİ parti CPR ile randevu istemiş bu CPR dünya Siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından biliyorsunuz. Şimdi tabii yani bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü? İşte dış politikayı görüştük. Ama şimdiden tam seçim üstü tabi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da işte ortadan kaybolması. Hamburger yedik, diyor. Hamburger yemek için insan gazetecileri iyi atlatıyor, gazetelerde çeksin, hamburger yerken yani o da bir manidar."

Borcu marifet gibi açıklıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere seyahatlerini hatırlatan Erbakan, burada yapılan açıklamalarda yurt dışından alınacak borç paranın marifet olarak sunulduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin borç ve faizden çok çektiğini ifade eden Erbakan şöyle devam etti: "Şimdi ne yapacaksınız" dediğiniz zaman, diyorlar ki "Efendim biz daha düşük faizle daha çok borç bulacağız". Sayın Babacan bunu söylüyor. En sonunda Sayın Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gitti. Orada finans çevreleriyle görüştü. "Ben Cumhurbaşkanı olursam, beş yüz milyar dolar kredi borç getireceğim" dedi. Borçtan ve faizden dolayı sıkıntı çekiyoruz. "100 milyarlarca dolar borç getireceğim" diyerek bunu bir marifet gibi, müjde gibi açıklıyorlar.

Mehmet Güney

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