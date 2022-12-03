Düzce'de deprem oldu! AFAD'dan ilk açıklama

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Düzce'de Gölyaka'da saat 21.49'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Kasım'da Duzce'nin Golyaka İlçesi'nde saat 04.08'de 5,9 buyuklugunde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası Düzce'de bir çok bina hasar görmüştü. İstanbul'da dahil bir çok çevre ilde hissedilen deprem paniğe sebep olmuştu.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Son günlerde peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından vatandaşı korku sardı. Her ne olursa olsun herkesin bir deprem çantası olması gerekli. Pek deprem çantası nasıl hazırlanır ve içinde neler olmalıdır? Bu listeye dikkat!

Su: Kişi başına günlük bir litrelik şişe

Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler

Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri

İlk yardım çantası

Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri

Ekstra pilli el feneri

Yangın söndürücü

Evcil hayvanınız için su ve yiyecek

Evcil hayvan taşıyıcısı

Evinizde, arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası bulundurmalısınız.

ACİL DURUM EŞYALARI

Reçeteli ilaçlar

Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar.

Gözlük ve kontakt lens solüsyonu

Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi

Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su

Nakit para

Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgeleri

Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye

İkliminize göre ayakkabı ve kıyafetler

Yangın söndürücü

Kadın gereçleri ve kişisel hijyen malzemeleri

Kağıt bardaklar, tabaklar, kağıt havlular ve plastik mutfak eşyaları

Kağıt ve kalem

Çocuklar için kitaplar, oyunlar, bulmacalar veya diğer etkinlik malzemeleri