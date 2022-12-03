2024 yılında Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinde puanlama kaldırılacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Gelecek sene yapacağımız yeni programlar sonrasında 2024 yılı Kırkpınar'ımızın başpehlivanlık güreşlerinin puansız olacağını, puanlama esasının olmayacağının müjdesini vermiştim. Burada bir kez daha belirtmek isterim." dedi.

Türkiş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 11-12 yaş çocuklarının yağlı güreşte olmaması yönünde bazı taleplerin geldiğini söyledi.

Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinde de değişiklikler olacağını vurgulayan Türkiş, şöyle konuştu:

"Gelecek sene yapacağımız yeni programlar sonrasında 2024 yılı Kırkpınar'ımızın başpehlivanlık güreşlerinin puansız olacağını, puanlama esasının olmayacağının müjdesini vermiştim. Burada bir kez daha belirtmek isterim. Kırkpınar'ın, gerçek er meydanının ruhuna uygun bir yapıyı inşallah 2024 yılında hepimiz göreceğiz. Belki size ilk etapta farklı gelebilir ama detaylarını anlattığımızda güreşçilerimizin hiç zorlanmayacağını göreceksiniz."

Türkiş, üç nokta ve yüzde 60 hakimiyet kuralının da değiştirileceğini sözlerine ekledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in yağlı güreş denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının seyircisi bol, kaliteli güreşler düzenlemek olduğunu ifade eden Yılmaz, çalıştayı güreşlerin daha uygun şartlarda yapılmasını sağlamak için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birçok güreşçinin ve belediye başkanlarının katıldığı çalıştay, 4 Aralık'ta sona erecek.