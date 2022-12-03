FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. İngiltere, ABD, Senegal, Hollanda, Avustralya, Fransa, Arjantin, Polonya, Fas, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Güney Kore, Portekiz, İsviçre ve Brezilya son 16 turuna yükselen takımlar oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 09:35, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 09:59
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
İngiltere, ABD, Senegal, Hollanda, Avustralya, Fransa, Arjantin, Polonya, Fas, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Güney Kore, Portekiz, İsviçre ve Brezilya adlarını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Hangi takımlar eşleşti?
- İngiltere-Senegal
- Hollanda-ABD
- Fransa-Polonya
- Arjantin-Avustralya
- Japonya-Hırvatistan
- Fas-İspanya
- Güney Kore-Brezilya
- Portekiz-İsviçre
2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
- 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık tarihleri arasında yapılacak.