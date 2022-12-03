Zonguldak'ta gebe mandanın tüfekle vurularak öldürülmesine soruşturma

İddiaya göre, Çaycuma ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde merada otlayan gebe manda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Manda besleyen Cüneyt ve Yeliz Yılmazer çifti, ahıra gittiklerinde hayvanın yerinde olmadığını fark ederek aramaya başladı.

Sonuç alamayan çift, bir yakınlarından mandanın tüfekle vurularak öldürüldüğünü öğrendi. Bölgeye giderek hayvanın cansız bedeniyle karşılaşan Yılmazer çifti, polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yeliz Yılmazer, gazetecilere, mandanın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok uzun zamandan beri onlara bakıyorum. Mahallede herkes biliyor mandalarımın olduğunu. Bu vahşice öldürme. Gördüğüm an çok üzüldüm. Doğum yapmasına 1-1,5 ay vardı. Bir hayvanı alnından vahşice vurmak çok vicdana sığmaz. Vuranı bulmak istiyorum. Kimse ben vurdum demiyor. Sonuçta bunu domuz sanmış, av hayvanı sanmış olabilir. Yanlışlıkla da vurmuş olabilir. Gelip 'Ben yaptım' demesini bekliyorduk." diye konuştu.

Öte yandan Cüneyt Yılmazer'in de mandayı öldüren kişiyi ihbar edene 25 bin lira para ödülü vereceği öğrenildi.