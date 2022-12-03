Konya'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin konutları için kura çekimi yapılıyor

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, Mevlana Kültür Merkezi'nde bugün de devam eden kura çekimini takip etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlanan kura çekiminde, hak sahiplerinin isimleri okunarak dijital ekrana yansıtıldı.

Vatandaşlar, hem salonda hem de Mevlana Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan ekranlardan kura çekimini takip etti.