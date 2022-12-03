Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar 'alkollüydük' savunması yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para talep ettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının ifadelerinde, alkollü oldukları için yaptıklarını hatırlamadıklarını söyledikleri belirtildi.

Çerkezköy ilçesinde tutuklanan zanlı U.E'nin emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm ne yaptığımı hatırlamıyorum. Arabadaki çakarı bir yerden bulup taktırdık. Neden insanlardan para talep ettiğimizi de bilmiyorum. Bunları bilinçli olarak yapmadık." dediği öğrenildi.

Zanlı M.İ'nin de ifadesinde, arkadaşının getirdiği çakarı otomobile taktıklarını, kötü bir amacının olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını bilmediğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan zanlılardan U.E'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, çakarlı otomobil kullanarak kendilerini polis olarak tanıttıkları ve durdurdukları araç sürücüleri ile ıssız yerlerde araç içerisinde alkol alan kişilerden para talep ettikleri iddia edilen U.E. ve M.İ'yi gözaltına almıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.