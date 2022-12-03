Erdoğan: Saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir kez daha sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa da bizi özlemiş. NE diyor Urfa'nın yetiştirdiği büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses? "Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Susma gönlüm sen söyle, haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye." Biz bugün derdimizi size söylemeye, sevincimizi sizinle paylaşmaya geldik.

Urfalı kardeşlerimin gönüllerinin hep bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Biz de Urfa'yı ve Urfalıları Allah için seviyoruz. Burası peygamberler şehridir. Burası, mayası kardeşlikle yoğurulmuş bir coğrafyanın en güzide şehridir. Burası, Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. 1000 yıllık bu birlikteliği hep beraber dünyanın en güzel kültürel zenginliklerinden birine çevirdik.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da, karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü, bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, ne bu coğrafyadaki Arap'tır, ne bu coğrafyadaki Türk'tür. Ne bu kadim coğrafyanın asli halkları olan diğer kesimlerdir. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır.

İşte görüyorsunuz sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk, kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın, yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama hamdolsun artık Türkiye, eski Türkiye değil. Artık Türkiye, eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eksi Türkiye değildir. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran, özgüvenini kazanan Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye Yüzyılını inşa etme kabiliyetimizi de dost düşman herkese kabul ettirdik.

Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah 2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkararak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Az önce resmi rakamı aldım. Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, Hazreti İbrahim'ini sabrın zaferinin sembolü Hazreti Eyüp'ün, dünyanın en büyük sulama projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa, inşallah Türkiye Yüzyılının da yıldızı olacaktır. Ülkemizin yaş ortalaması en genç şehri olan Şanlıurfa, geçmişimizin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı, gönüllerimizdeki yerini giderek daha da güçlendiriyor.

Dünya, geçen asırda yaşadığı iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdi. Bilindiği gibi 1920'de Fransızlar bu bölgeye girdiğinde işgal generali, doğruca gittiği kabrine hitaben, "Selahattin, Haçlı Seferi bitti ama biz döndük." demişti. Haçlı artıklarına o dönemde şanlı direnişinizle hak ettikleri cevabı sizler vermiştiniz. Bugün de maşaları vasıtasıyla 1000 yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenleri görüyoruz. Şimdi de bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar en güzel cevabı, sergilediğiniz şu birlikle, beraberlikle, cesaretinizle, metanetinizle, fedakarlığınızla, yine sizlerden alıyor ve alacak. Bölgemizdeki her gelişmeye Urfa'daki kardeşlik ikliminden aldığımız ilhamla bakıyoruz.

Türkiye oalrak Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki, daha birçok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Şimdi dört şey söylüyorum. Bir, ekonomi, iki diplomasi, üç terörle mücadele, dört terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık. Bizde ayrım yok. Biz, ensarı da biliriz, muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir. Ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan anlar ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi. Medine'ye, Mekke'den bir muhacir olarak gitti. Şimdi de onun ümmeti olarak bizler de muhacirler olarak gelenleri, ensar olarak kucağımızı açmayı biliriz.

Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık, bugün de bakmıyoruz. Suriye'deki Kürt de bizim kardeşimiz, Arap da bizim kardeşimiz, Türkmen de bizim kardeşimiz.

Hepsinin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak hem insani hem tarihi olarak boynumuzun borcudur. Tabii bunu yaparken önce kendi vatandaşlarımızı, kendi şehirlerimizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla 20 yıldır ülkemizi 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşıyla huzur ve güven içinde geliştirecek, kalkındıracak, refahını artıracak çalışmalar yürüttük. Eser ve hizmet siyasetimizden her şehrimiz gibi Şanlıurfa'mız da payına düşeni almıştır.

Şanlıurfa'nın son 20 yılda her talebine, her beklentisine 'başım gözüm üstüne' diyerek toplam yaptığımız yatırım 70 milyar lira. Eğitimde 13 bin 587 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük. Gençlik ve sporda yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 4 bin 778'e çıkardık. Biri 30 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere şehrimize toplam 70 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1970 yataklı 17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşası da sürüyor. Çevre ve şehircilikte 13 bin 949 konut, 1095 tarım köy evi, 700 dükkan, camiler ve sosyal kültürel tesisler yaptık. Halen 2702 konutun inşasına da devam ediyoruz.

Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'nın konut ihtiyacı diğer şehirlerimize göre daha hızlı artmaktadır. Bunun için yeni projelerimizle Şanlıurfa'ya daha yüksek kontenjan ayırıyoruz. İlk Evim Projesi kapsamında 7350 konut daha inşa edeceğimiz, 40 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğimiz şehrimize, İlk İşyerim Kampanyasıyla da 500 yeni iş yeri yapacağız. Karaköprü Millet Bahçemizi hizmete açtık. Eyyübiye Millet Bahçemizi bugün açıyoruz. Viranşehir ve Haliliye millet bahçelerinin yapımında sona geldik.

Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa-Akçakale ve Şanlıurfa-Hilvan yollarındaki eksikleri de seneye tamamlıyoruz. Atatürk Barajı üzerinde kurduğumuz ve ülkemizin sembol eserleri arasına giren Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa'ya da hizmet etmektedir. Keban Baraj Gölü'ndeki yolcu ve araç taşımacılığı için 2 feribot yapıp faaliyete geçirdik. Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır.

Bütün bunlarla beraber, tarım ve ormanda son 20 yılda 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi, 39 sulama tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve 1 hidroelektrik tesisi inşa ettik. Hizmete verdiğimiz sulama projeleriyle şehrimizde yaklaşık attığımız bu adımlarla inşallah diğer yatırımlarımızı da devam ettiriyoruz. 3,2 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 9,6 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Birecik'teki Karakız ve Mezra Barajı ile Siverek'teki Dilekli ve Ericek göletlerinin yapımları devam ediyor. Yine inşası süren 11 tesisle 348 bin dekar araziyi daha sulayacağız.

GAP Projesi'nin eksiklerini tamamlayana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur. Şanlıurfalı çiftçilerimize bugüne kadar toplam 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Ülkemizin en büyük üçüncü tarım arazisine sahip Şanlıurfa, yaptığımız yatırımlarla bitkisel üretimini yüzde 50'ye yakın seviyede, sera üretimini 8 kat yükseltmiş, hayvan varlığını da yüzde 60'tan fazla artırmıştır.

Gözbebeğimiz Urfa'mızı sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden biri haline getirmek için pek çok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknokent, bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. İşverenlerimize toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçesindeki vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturduk. Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içinde doğal gaz vereceğiz.

Yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız teşvikler sayesinde Şanlıurfa ekonomisini getirdiğimiz yeri önemli görüyor ama yeterli bulmuyoruz. Tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında şehrimizin kalkınmasına destek olmak için istihdam garantili eğitim programlarına hız verdik. Özellikle yazılım, veri, mobil uygulamalara dayalı alanlara gençlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntılarından birinin de elektrik olduğunu biliyoruz. Bunun için şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren 20 hektar üzeri arazisi olan çiftçilerimize, sulama amaçlı sabit güneş enerjisi santrali kurma izni vermeye başladık. Bu santraller, arazinin su ihtiyacının bir buçuk katına kadar yapılabiliyor. Ayrıca 20 hektardan küçük alanlarda da gerektiğinde katlanıp kaldırılacak şekilde, izin alınmadan güneş enerjisi santrali tesis edilebiliyor.

Halen tarımsal üretim, buna yönelik güneş enerjisi yatırımlarına 7,5 milyon liraya kadar çok uygun şartlarda hazine destekli kredi sağlıyoruz. Şimdiye kadar bu kapsamda 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Bu kredilerin şartları ve vadeleri daha da iyileştirilebilir. Yeter ki siz kendi enerjinizi üretin, bu enerjiyle daha çok ürün elde edin, kendinize, ailenize ve ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.

Aynı şekilde organize sanayi bölgelerindeki güneş enerjisi yatırımlarının teşviki için de yüzde 25'lik parsel sınırlamasını kaldırdık. Sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için faiz maliyetin tamamını hazinenin üstlendiği kredi imkanı getirdik. Urfa'nın da içinde yer aldığı 6 ilimizdeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Destek oranını yüzde 35'ten yüzde 45'e, bu uygulamadan Şanlıurfa'mızda 47 binin üzerinde çiftçimiz, 737 milyon lira kazançla yararlandı. Basınçlı sulamadaki elektrik destek oranını da yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkararak bundan 88 bine yakın çiftçimizin yaklaşık 2 milyar lira istifade etmesini sağladık.

Bununla kalmadık elektrikteki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirerek ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar lira daha az fatura ödemesini temin ettik.