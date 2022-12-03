Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Hollanda
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ABD, kupaya veda ederken, Hollanda çeyrek finale yükseldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 20:05, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 20:07
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Hollanda ve ABD takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen Hollanda adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
Hollanda'ya turu getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45+1. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Dumfries kaydetti. ABD'nin tek sayısı ise 76. dakikada Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor formasını giyen Haji Wright'tan geldi.
Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız