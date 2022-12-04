Maaşlar enflasyon kadar artmaz
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
AK Partili vekil yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
AK Partili vekil yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin
'Efsane indirimler' mercek altında
'Efsane indirimler' mercek altında
Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den kar uyarısı
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşıyor
Mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşıyor
Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar daha az kar bekliyor
Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar daha az kar bekliyor
Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'
'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'
Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi
Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi
Cezaevlerinde 'kör nokta' önlemi: İKM'ye yaka kamerası geliyor
Cezaevlerinde 'kör nokta' önlemi: İKM'ye yaka kamerası geliyor
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
'Bugün aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz'
'Bugün aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz'
YSK'dan 'Suriyel'li seçmen' açıklaması: Listeler son derece güvenlidir
YSK'dan 'Suriyel'li seçmen' açıklaması: Listeler son derece güvenlidir
Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti
Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin

2023 yılının asgari ücretinin belirlenmesine günler kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışanlar ve işverenlerle ayrı ayrı anket yaparak beklentileri araştırdı. Çalışanlar yüksek maaş talep ederken diğer yandan işsiz de kalmak istemiyor. Hem çalışanlar hem işverenler, istihdamı sürdürecek bir ücret belirlenmesinde hemfikir.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 07:15, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 07:24
Yazdır
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda birçok bilinmez var. Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Temmuz'da yapılan yüzde 30'luk zammın ardından yılın ikinci yarısına ilişkin ne kadarlık bir ücret artış olacağı sorusu merek edilen konuların başında geliyor. Çalışan, işveren ve kamu temsilcilerden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay yapacağı görüşmelerle özel sektör işletmelerinin taban aylığını belirlemeye çalışacak.

ÜÇ SORUYA CEVAP ARANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çerçevesinde işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini ortaya koymak için önemli bir araştırma yapıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre hem işveren hem de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret anketinde işveren ve işçilere üçer soru yöneltildi. 'Asgari ücret talep beklentiniz nedir?' 'Yüksek ücret iş yeri faaliyetlerini nasıl etkiler?' 'İşsizlik artar mı?' sorularına cevap arandı.

İŞSİZ KALMAK İSTEMİYORLAR

İstihdamı sürdürecek düzeyde bir ücretin belirlenmesi hem işveren hem de işçi kesimi tarafından verilen cevapların özetini oluşturuyor. İşçiler, bir yandan yüksek ücretler talep ederken, işsiz de kalmak istemiyor. Milyonlarca işçiyi ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücretin 8 bin TL bandında olması bekleniyor.

Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de içeren araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilmesi noktasında yapılan anketlerden çıkan sonuçlar ince elenip sık dokunacak. Anket sonuçlarının ilk olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.

BU YIL İKİLİ ZAM SİSTEMİ İŞLEDİ

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

İLK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ

1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek. Anayasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

BU YILKİ ZAM NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. Üç ayrı örnek üzerinden hesaplanan tahmini asgari ücret zamları şöyle: Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselebilir. Yüzde 40 zamla uygulanması halinde ise asgari ücret 7 bin 700 TL'ye yükselir. Yürütülen bir başka tahmin ise yüzde 50 zamma göre ise şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret, 8 bin 250 TL'ye çıkar.

RESUL EKREM ŞAHAN

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
TOKİ, 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satacak
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
ROKETSAN, Kırıkkale'de yeni teknoloji üssü kuruyor
ROKETSAN, Kırıkkale'de yeni teknoloji üssü kuruyor
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Konya'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin konutları için kura çekimi yapılıyor
Konya'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin konutları için kura çekimi yapılıyor

Bu Habere Tepkiniz

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

“Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonunda yöneltilen soruya sert tepki göstererek, programı terk etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Limon ve zeytinyağını karıştırıp içerseniz...

Limon ve zeytinyağını karıştırıp içerseniz...

Yüzyıllar önce insanlar, limon ve zeytinyağı birleştirmenin pek çok besinsel faydasını görmüştür.