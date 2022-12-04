Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda birçok bilinmez var. Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Temmuz'da yapılan yüzde 30'luk zammın ardından yılın ikinci yarısına ilişkin ne kadarlık bir ücret artış olacağı sorusu merek edilen konuların başında geliyor. Çalışan, işveren ve kamu temsilcilerden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay yapacağı görüşmelerle özel sektör işletmelerinin taban aylığını belirlemeye çalışacak.

ÜÇ SORUYA CEVAP ARANDI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çerçevesinde işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini ortaya koymak için önemli bir araştırma yapıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre hem işveren hem de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret anketinde işveren ve işçilere üçer soru yöneltildi. 'Asgari ücret talep beklentiniz nedir?' 'Yüksek ücret iş yeri faaliyetlerini nasıl etkiler?' 'İşsizlik artar mı?' sorularına cevap arandı.

İŞSİZ KALMAK İSTEMİYORLAR



İstihdamı sürdürecek düzeyde bir ücretin belirlenmesi hem işveren hem de işçi kesimi tarafından verilen cevapların özetini oluşturuyor. İşçiler, bir yandan yüksek ücretler talep ederken, işsiz de kalmak istemiyor. Milyonlarca işçiyi ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücretin 8 bin TL bandında olması bekleniyor.

Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de içeren araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilmesi noktasında yapılan anketlerden çıkan sonuçlar ince elenip sık dokunacak. Anket sonuçlarının ilk olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.

BU YIL İKİLİ ZAM SİSTEMİ İŞLEDİ



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

İLK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ



1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek. Anayasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.



BU YILKİ ZAM NE KADAR OLUR?



Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. Üç ayrı örnek üzerinden hesaplanan tahmini asgari ücret zamları şöyle: Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselebilir. Yüzde 40 zamla uygulanması halinde ise asgari ücret 7 bin 700 TL'ye yükselir. Yürütülen bir başka tahmin ise yüzde 50 zamma göre ise şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret, 8 bin 250 TL'ye çıkar.

RESUL EKREM ŞAHAN