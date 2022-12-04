Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 07:40, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 07:40
Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Recep Akça'yı (26) hareketsiz halde bulan ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Akça'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız