Maaşlar enflasyon kadar artmaz

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; Dünya yeni yıla dair oldukça kötümser ama en kötümser, derin bir ekonomik kriz içinde bir çıkış da göremeyen Türkler. Ipsos enflasyonun insanlar üzerindeki etkisini ve yeni yıla dair beklentileri ölçmek için Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte 36 ülkede yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre yeni yıla dair beklentilerde "Maaş artışı enflasyonun altında olur" diyenlerin oranı en yüksek Arjantin ve Türkiye'de çıktı. Türkiye'de vatandaşların yüzde 49'u yeni yıl zammının resmi enflasyon oranının dahi altında kalacağını düşünüyor.

EN UMUTSUZ TÜRKLER

Bu beklenti yeni yıla dair umutlara da yansımış. Araştırmaya göre 2023'e dair en umutsuz olanlar Türkler. Araştırmanın kapsadığı 36 ülke ortalamasında 2023'te yaşam standardının daha da düşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 32 iken bu oran en yüksek Türkiye'de. Türkiye'de her iki kişiden biri (yüzde 52) yeni yılda yaşam standardının daha da düşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27'si ise yaşam standartının aynı kalmasını bekliyor. Türkiye'de 2023'te yaşam standartında az ya da çok herhangi bir artış bekleyenlerin oranı sadece yüzde 19.

Enflasyonun düşeceğine inananlar sadece yüzde 11



Araştırmada 36 ülke vatandaşlarına 2023'te ülkelerinde enflasyonun düşeceğine inanıp inanmadıkları da soruldu. Türkiye'de yüzde 46'lık bir kesim düşmeyi bir kenara bırakın çok daha artacağını düşünüyor. Yüzde 28 ise bir miktar artış olacağı görüşünde. Yüzde 12 enflasyonun 2023'te de aynı kalacağını belirtti. Enflasyonun düşeceğini düşünenler sadece yüzde 13. Araştırmada Türkiye'de 2023'te işsizlikte artış bekleyenlerin fazlalığı da dikkat çekti. Vatandaşların yüzde 73'ü gelecek yıl işsizlikte artış bekliyor. Bunların içinde yüzde 46'lık bölüm "işsizlik çok fazla artacak" dedi.