59 yıllık memleket inadı, ölünce bitti

Trabzonlu Celal Tuna (83), 1963 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra işçi olarak Belçika'ya gitti. Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, burada bir kadınla tanışıp evlendi. Uzun yıllar pansiyon işleten Tuna, eşinin ölümünden sonra yalnız yaşamaya başladı. Askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen ailesi ve yakınlarına küsen Celal Tuna, yıllarca izini kaybettirdi. Yıllar boyunca ailesi ile görüşmeyen Celal Tuna'yı 20 yıl önce Fransa'da yaşayan yeğeni Serken Tuna buldu. Amcasını yeniden Türkiye'ye götürmek isteyen Serkan Tuna'nın gayreti sonuç bulmadı. Türkiye'ye dönmeye ikna edilemeyen Celal Tuna, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Celal Tuna, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 59 yıl boyunca Türkiye'ye ayak basmayan Celal Tuna'nın cenazesi vasiyeti üzerine havayolu ile Trabzon'a getirildi. Yomra ilçesine bağlı Tepeköy mahallesinde cenaze namazı kılınan Tuna, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"Türkiye'ye getirememiştim; cenazesini getirebildim"

Babasının vefatını kendisine söylemeyen ailesine kızarak 24 yaşında yurtdışına çıkan ve 59 yıl boyunca bir inat uğruna memleketine gelmeyen Celal Tuna'nın yeğeni Serkan Tuna, amcasını Türkiye'ye getirmeye ikna edemediğini belirterek, "Askerlik görevinin ardından Hollanda'ya gitti. Bir daha geri dönmedi. 20 sene önce amcamı arayıp buldum. O günden beri görüşüyoruz ama bir türlü ikna edip Türkiye'ye getirememiştim. Cenazesini getirebildim. 50 yıldan fazla oldu memleketine gelmedi. Askerden geldikten sonra gitmiş. Ama hikayesini tam anlatmadı. Eşi ben amcamı bulduğumda vefat etmişti. Çocuğu yoktu yalnız başına yaşıyordu" dedi.

"Bir türlü ikna edemediler"

Celal Tuna'nın kardeşi Rafet Tuna ise ağabeyi ile telefonda görüştüğünü dile getirerek, "Ben o zamanlar çocuktum. Hollanda'ya gideli 50 yılı geçmişti. Telefon ile görüşüyorduk. Torunum ve ağabeyim teklif etmiş ama o 'köye gelmek istemiyorum' demiş. Bir türlü ikna edemediler. Hasta olmuş. Vefat etti cenazesini buraya ulaştırdılar. Torunuma 'Beni köyüme götürün' demiş" diye konuştu.

"Amcamı hiç tanımadım, en son cenazesi geldi"

Celal Tuna'nın yeğeni Ömer Tuna da, amcasını hiç tanımadığını kaydederek, "Amcamı hiç tanımadım. En son cenazesi geldi. Hüzünlüyüz. Allah mekanını cennet eylesin. Trabzon'dan göçmüş gitmiş ama hikayesini bilmiyoruz. Kimse neden gittiğini bilmiyor. Anlatmak istememiş. Hiç görmedim, telefon ile görüşmüştük. Hastalanmış. Fransa'da yaşayan kuzenim yardımcı olmuş. Gidiş hikayesini araştırdık ama yanındaki kuzenim bile neden gittiğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.