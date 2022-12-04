Ambulans ekibi hayata döndürdüğü hastayı evinde ziyaret etti

Ömerağa Mahallesi Ölçer Sokak'ta yaşayan Özdemir, geçen 26 Kasım günü evinde rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Servis ambulans ekibi, Özdemir'in evine yaklaşık 3,5 dakikada ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Özdemir, sağlık ekibinin yaklaşık 15 dakika süren kalp masajıyla hayata döndü.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Özdemir, kontrollerinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Evinde istirahat eden Özdemir'i, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala ile Özdemir'e ilk müdahaleyi yapan Dr. Haluk Kıvanç, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) aynı zamanda ambulans sürücüsü İsa Çam, ATT Nurcan Kabacık ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrıyı karşılayan Şerife Tekindor ziyaret etti.

Dr. Kıvanç tarafından kendisine hediye edilen çiçeği kabul eden Özdemir, çok mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, gazetecilere, hastanedeki kısa tedavisinin ardından günlük işlerini yapmaya devam ettiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, "Kardeşlerime tek söyleyeceğim, Allah razı olsun. Verilen vazifeyi doğru düzgün yapıyorlar, şükür Allah'a. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Cavide Özdemir (80) ise eşini hayata döndüren ekibe teşekkür ederek, "Eşim aniden bayıldı. Hemen geldiler, Allah razı olsun. O gün çok ağladım. Ambulansta baygın gitti. Arkasından hep ağladım. 'Allah şifalar versin' dedim. Şükür hayata döndü." diye konuştu.

Kadir Özdemir'in damadı Mahmut Topçu, kayınpederinin kalbi durduğunda evde olduğunu ve uzun süre kalbi çalışmadığı için artık ümidi kestiklerini kaydetti.

Kısa sürede gelen ambulans ekibinin kayınpederi Özdemir'i yeniden hayata döndürdüklerini ifade eden Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müdahale anında yanındaydım. Sağlıkçı arkadaş hemen müdahale etti. Kalbine masaj yaptı. Bir baktık, babamın nefesi geri geldi. Biz umudu kestik. Hatta kelime-i şehadet getirdik. 'Gidiyor herhalde' dedik. Sonrasında arkadaşlar gerekli müdahaleyi yaptılar. Babamı hazırladılar, aldılar hastaneye gittiler. Allah razı olsun ekipten. Hepsine teşekkür ederim. Onların sayesinde babam hayatta."

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge de hızlı müdahalede bulunan ekibi tebrik ederek, "Ambulansımız yaklaşık 3,5 dakikalık bir sürede kendisine ulaşıyor. Yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılıyor. Ambulansla kalbi atar şekilde Şehir Hastanesi'ne teslim ediliyor. Oradan da Allah'a şükür şifa ile taburcu oluyor. Bizim burada anlatmak istediğimiz şeylerden biri, lütfen 112 Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmeyelim, trafikte ambulanslara yol verelim." dedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala da ekibin yaklaşık 3,5 dakikada Özdemir'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hızlı bir acil müdahaleye başlıyorlar. Sonrasında Şehir Hastanesi'ne teslim ediliyor. Bugün Kadir amcamız gördüğünüz gibi sağlıklı, başımızda. İyi ki var. Eşiyle birlikte bizi misafir etti. Bu vesileyle tüm acil sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Aynı zamanda Eskişehir 112 Acil Servis çalışanlarına böyle bir başarıyı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Eskişehir 112, 2022 yılı içerisinde arrest vakalarının yüzde 25'ini nabız alarak hastaneye teslim etme başarısını gösterdi. İnşallah bunu daha da arttırarak devam ettireceğiz. Kadir bey bu örneklerden sadece bir tanesi."

Özdemir'e ilk müdahaleyi yapan ambulans ekibinin doktoru Haluk Kıvanç ise monitörden kalbin durduğunu görerek hızlı müdahale ettiklerini belirterek, "Müdahale sonrası gözünün açıldığını gördük. Konuşmaya başlayacak mı diye merak ederken hem kalp masajı yapıp hem de konuşmaya çalıştık. Nabzı düşük olduğu için ilaçla müdahale yapıldı. Nabzı da toparlandıktan sonra hastayı kontrol amaçlı hastaneye sevk ettik. Çok şükür yolda da bir problem yaşamadık." değerlendirmesini yaptı.