Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 12:11, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 12:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.
Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız