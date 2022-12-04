Kadına şiddet videosundan bir hafta sonra öldürüldü

Şanlıurfa'da kardeşi tarafından öldürülen Bahar Hezer'in geçen hafta kadına şiddet videosu çektiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi 26 yaşındaki Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurdu.

Vücuduna çok sayıda pompalı tüfek saçmasının isabet ettiği genç kız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.



"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim."

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Hezer, adliyeye sevk edildi. Suçunu kabul eden şüpheli "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Bahar Hezer'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıktı.



POLİS DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Öte yandan genç kızın vurulduktan hemen sonra yerde yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda polisin olay yerine gittiği ve resmi üniformalı bir polis memurunun genç mühendisi kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

Hezer'in cenazesi ise bugün toprağa verildi.