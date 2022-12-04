BBP Başkanı Destici: Asgari ücrete yüzde 50 artış yapılmalı

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili bir açıklama geldi.

Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuşan Destici, "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" dedi.

"ÖZEL SEKTÖRE DE YANSIYACAK"

Destici, bu oranda yapılacak bir artışın kamu ve özel sektöre de yansıyacağını söyledi. Bu süreçte üretici ve sanayicinin de desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, "Çünkü bu ücreti ödeyecek olan onlar" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 7 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.