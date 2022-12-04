Bakan Nebati'den CHP'nin 'Ekonomi Vizyon Belgesi'ne eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" tanıtım toplantısında Ekonomi Vizyon Belgesi'ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Vizyon Belgesi' açıklamasına eleştirilerde bulundu.

"İTHAL EKONOMİ KOMİSERLERİNE BEL BAĞLAMAYIZ"

Bakan Nebati, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu; bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok."

"İHRACAT ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ 250 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

'Vizyon' adı altında ithal masallarla insanların uyuklatıldığını belirten Nebati, şöyle devam etti:

"'Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor: 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."