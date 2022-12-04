SOLOTÜRK KKTC semalarında
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 19:07, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 19:09
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a" ifadesi kullanıldı.
Videoda, SOLOTÜRK'ün Girne, Akdeniz ve Beşparmak Dağları semalarında yaptığı uçuştan kokpit görüntüleri yer aldı.
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Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a...🇹🇷T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022
@solotürk#KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti pic.twitter.com/xKkecar4vm