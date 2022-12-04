Kiralık ev için 'kefil' şartı

Kira anlaşmazlıkları ile ilgili davalar her geçen gün artıyor. Bu nedenle ev sahipleri ile kiracılar arasında 'güvensizlik' sorunu ortaya çıktı.

Bu yüzden ev sahipleri kiracılardan kefil gösterilmesini istemeye başladı.

Ancak bu durum çeşitlli riskleri de beraberinde getirebiliyor. Kefaletin türü ve süresi ile ilgili tarafların ayrıntılı bir inceleme yapması öneriliyor.

Konuyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kefil istenmesinin önünde hukuki bir engel olmadığını söyledi.

Kiracının kabul etmesi durumunda bu şekilde sözleşme imzalanabileceğini belirten Kiraz, kefaletin türü konusundaki farklılıklara dikkat çekti.

İKİ TÜR KEFİL VAR

Normal kefalette mal sahibinin kiracıdan borcunu alamadığında kefile başvurabileceğini söyleyen Kiraz, şöyle devam etti:

"Müteselsil kefalet ise zor ve ağır. Siz bir arkadaşınıza ve tanıdığıza mütesessil kefil oluyorsanız doğrudan borçlu konumdasınız. Normal kefaletten farkı, kira ödenmediğinde kiracının yanı sıra kefile de icra takibi yapılabilir."

SÖZLEŞME İMZALARKEN DİKKAT

Süre ile ilgili anlaşmazlıkların önüne geçmek için de tarafların imzaladıkları belgelere dikkat etmesi gerekiyor. Kira sözleşmelerinin 1 yıl için yapıldığını hatırlatan Kiraz, şunları kaydetti:

"Uzama döneminde kefil sorumlu değildir, ancak kefil olacak kişi kira sözleşmesinin altına el yazısı ile 'kira sözleşmesi uzayan dönemleri de kapsar' şeklinde kefil olacağım derse artık bu kefillik kira sözleşmesindeki uzama dönemlerini de kapsar."

Baran Bila/NTV