Yüksek gerilim hattında feci ölüm: Asılı kalmış halde bulundu
Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına
çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı.
Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve
haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen
ekipler elektriği kesti. Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.'yı indirdi.
Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.'nın yaşamını
yitirdiği öğrenildi. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumu'na götürüldü.
Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.'nın yapılan
üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi.