Seçimler yaklaşıyor! Muhalefet Şam'ı istismar ediyor

Türkiye'de sağ ve sol muhalefet partilerin tamamına yakını seçim öncesi Suriye Baas rejiminin lideri Beşar Esad'dan randevu talep etti. Ancak şu ana kadar rejimden bu taleplere yönelik bir cevap çıkmadı. Uzmanlar, CHP, Vatan Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi başta olmak üzere muhalif kanadın Esad'la görüşme ısrarını ulusal çıkarlardan ziyade salt Erdoğan karşıtlığı ve seçim malzemesi haline dönüştürme adımı olarak yorumluyor.

YILMAZ BİLGEN