Sınır tedbirleri 9 ülkeye örnek oldu

Türkiye'nin terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla aldığı tedbirler 9 ülke tarafından örnek alındı. Sınırları ziyaret eden Katar, Kazakistan, Irak, Tacikistan, Polonya, Malezya, Senegal, Kırgızistan ve Ürdün'den yetkililer, 'sınır fiziki güvenlik sistemi'ne dayalı tel örgü, hendek, duvar ve gözetleme sistemlerinden oluşan; dünya standartlarında, yüksek teknolojiye sahip araç, gereç ve teçhizatları beğeniyle karşılayarak kendi sınırlarında uygulama kararı aldı.

403 KM'DEN 1077 KM'YE

İran ve Suriye sınırında son 5 yılda, güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu yüzde 167 oranında artırılarak 403 kilometreden 1.077 kilometreye çıkarıldı.

EMRAH ÖZCAN