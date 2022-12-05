Türkiye'nin dış borcu kasten yüksek gösterildi!
CHP'nin ekonomi sunumunun gerçek verilerle çeliştiği ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vadediyor" derken, ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan "Veriler üzerinden çarpıtma yaparak piyasaları manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin dünya markası olmasını önlemek adına yapılmış bir operasyon" dedi.
Türkiye'nin dış borcu 2021 yılı sonunda, 235 milyar doları özel sektöre, 179,8 milyar doları kamuya, 26 milyar doları da Merkez Bankasına ait olmak üzere 441,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak Meclis'te, iktidardan sonra en fazla sandalyeye sahip olan CHP'nin önceki gün kamuoyu ile paylaştığı programda, mevcut veriler hatalı olarak paylaşıldı. Ekonomi çevreleri bu paylaşımı 'kasıtlı' buldu.
Özel sektörün borcunun yüksek olmasının problem olmadığını, aksine yatırımların arttığını göstermesi açısından pozitif bir gelişme olduğunu ifade eden ekonomistler "Hiçbir özel sektör kuruluşu kasasına koymak için borçlanmaz. Zaten borç veren de yatırım taahhüdü olmadan bu borca imza atmaz. CHP'nin programındaki ekonomistler ise bunu 'felaket' olarak ifade etmişlerdir. Bu, yanlış yönlendirmedir" ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız