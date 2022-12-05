Türkiye'nin dış borcu kasten yüksek gösterildi!

Türkiye'nin dış borcu 2021 yılı sonunda, 235 milyar doları özel sektöre, 179,8 milyar doları kamuya, 26 milyar doları da Merkez Bankasına ait olmak üzere 441,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak Meclis'te, iktidardan sonra en fazla sandalyeye sahip olan CHP'nin önceki gün kamuoyu ile paylaştığı programda, mevcut veriler hatalı olarak paylaşıldı. Ekonomi çevreleri bu paylaşımı 'kasıtlı' buldu.

Özel sektörün borcunun yüksek olmasının problem olmadığını, aksine yatırımların arttığını göstermesi açısından pozitif bir gelişme olduğunu ifade eden ekonomistler "Hiçbir özel sektör kuruluşu kasasına koymak için borçlanmaz. Zaten borç veren de yatırım taahhüdü olmadan bu borca imza atmaz. CHP'nin programındaki ekonomistler ise bunu 'felaket' olarak ifade etmişlerdir. Bu, yanlış yönlendirmedir" ifadesini kullandı.