Yerli malı kullandık, 35 milyar kar ettik

Terörle mücadeleden insan kaçakçılığına, sınır güvenliğinden uyuşturucuya ve asayişe binlerce operasyon düzenleyen İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları, bir yandan yerli ve milli projelerle ilgili adımlar attı, diğer yandan da kasadan döviz çıkmasını engelleyerek bütçelerinden tasarruf etti. Tasarrufların ana kaynağı ise yerli ve milli ürünlerin kullanılması ile iş ve işlemlerde dijitalleşmeye geçilmesi oldu. Verilere göre 2022 yılında İçişleri Bakanlığı 33,2 milyar TL, Milli Savunma Bakanlığı ise toplamda 2 milyar 200 milyon TL tasarruf etti.

İçişleri Bakanlığının, güvenlik hizmetlerinde kullandığı ekipmanda yerli üretimin payını artırması tasarruf kapısını araladı.

YEŞİM ERASLAN