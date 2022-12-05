71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli Diyetisyen pozisyonunda "Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak. Yataklı tedavi kurumlarında diyetisyen olarak iş deneyimine ve metabololik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla holistik beslenme diyet ve yeme bozukluğu, mineral terapi ve onkolojide beslenme eğitimlerini almış olmak." şartı aranmıştır.



Söz konusu ilanda alınması düşünülen adayı tanımlayan sertifika ve eğitim şartları yer alınca söz konusu sözleşmeli personel kadrosunun sonuçları da beklendiği gibi oldu.

22 kişinin başvurabildiği, ancak 21 adayın "başvuru şartını sağlamıyor" gerekçesiyle elendiği Diyetisyen pozisyonuna 71 KPSS puanlı aday yerleşmiş oldu.



Takdir edersiniz ki KPSS merkezi alımlarda 71 KPSS puanlı bir diyetisyen atanmayı ancak rüyasında görür. Ne yazık ki bazı üniversitelerin bu keyfi ve adayı tanımlayan ilan şartları; 90 puanlı adayların önünü kapatırken, 71 puanlı kişilerin güle oynaya atanmasının önünü açıyor.

Hak, hukuk ve adaletin uzaktan yakınından geçmediği bu adrese teslim Diyetisyen alımı halen yeniden atanma sürecinde olan görevdeki Rektör Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN tarafından gecikmeksizin iptal edilir.

