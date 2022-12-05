5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?
TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 10:09, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 10:22
TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşmede verilen zammı geçti.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında yüzde 1,46, Eylül ayında yüzde 3,08, Ekim ayında yüzde 3,54, Kasım'da da yüzde 2,88 arttı.
Memurlara 2022 yılının 2. yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilmişti. 5 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 14.04 oldu.
Şuan yüzde 14.04 enflasyon farkından yüzde 7 toplu sözleşme zammını çıkarınca memurlar için yüzde 7.04 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Aralık ayı memurların alacağı enflasyon farkını netleştirecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız