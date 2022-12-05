Dolar günü 18,64 TL'den tamamladı
Haftaya yatay başlayan dolar günü 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 18:16, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6300
|18,6310
|18,6390
|18,6400
|Avro
|19,5320
|19,5330
|19,6040
|19,6050
|Sterlin
|22,7060
|22,8190
|22,6830
|22,7970
|İsviçre Frangı
|19,7710
|19,8700
|19,7720
|19,8710
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6000
|18,6800
|18,6090
|18,6890
|Avro
|19,4920
|19,5720
|19,5640
|19,6440
|Sterlin
|22,6460
|22,8560
|22,6230
|22,8330