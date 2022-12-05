Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 10:51, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 10:42
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Ekiplerin denetiminde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.B ve Z.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız