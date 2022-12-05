Denizli'de mahrem görüntülerle şantaj yapan 2 şüpheli yakalandı
Denizli'de internet ortamında tanıştıkları kişilerin mahrem görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 11:37, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 11:42
Jandarma Suç Araştırma Timi, kendilerine şantaj yapıldığı ihbarında bulunan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada M.Ç. (41) ile S.İ'nin (29), internetten tanışıp evlerine gittikleri kişilerin mahrem görüntülerini gizli kamera ile kaydettikleri ve bu görüntüleri sosyal medyada yayımlayacakları tehdidiyle para talep ettikleri belirlendi.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla şehir merkezindeki bir kafede yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında şantajda kullanılan görüntüler de ele geçirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız