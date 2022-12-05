Tarım Bakanı Kirişci, su kayıp kaçağı konusunda belediyeleri uyardı

DİSK'in asgari ücret talebi 13 bin 200 lira
DİSK'in asgari ücret talebi 13 bin 200 lira
%1.49 Faiz Oranıyla İhtiyaç Kredisi!
%1.49 Faiz Oranıyla İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Bayilerde araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi
Bayilerde araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı' oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı' oldu
Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
İETT otobüsü tramvayla çarpıştı: 19 yaralı
İETT otobüsü tramvayla çarpıştı: 19 yaralı
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
Cinsel saldırı şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Cinsel saldırı şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor
Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor
Togg'un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor
Togg'un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Yargıtaydan, sıfır aracın değişim isteminde bilirkişi raporu kriteri
Yargıtaydan, sıfır aracın değişim isteminde bilirkişi raporu kriteri
Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak
Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak
MASAK başkanı atanarak gitti
MASAK başkanı atanarak gitti
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
AK Partili vekil yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
AK Partili vekil yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin
'Efsane indirimler' mercek altında
'Efsane indirimler' mercek altında
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tarım Bakanı Kirişci, su kayıp kaçağı konusunda belediyeleri uyardı

"İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum"- "Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 12:10, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 12:10
Yazdır
Tarım Bakanı Kirişci, su kayıp kaçağı konusunda belediyeleri uyardı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, içme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranının hızlıca aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Kirişci, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"nde, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını anımsattı.

Türkiye'nin yıllık kullanılabilir tatlı su potansiyelinin, 112 milyar metreküp olduğuna dikkati çeken Kirişci, bunun 58 milyar metreküpünün kullanıldığını vurguladı.

Kirişci, suyun miktarında bir artış sağlanamayacağına işaret ederek, bu kapsamda suyun verimli kullanılması ve suyun yönetiminin öneminin arttığını anlattı. Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün bu konularda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti

Depolanan su miktarının 183 milyar metreküp düzeyine çıktığını belirten Kirişci, yapılan barajların ve yer altı depolama çalışmalarının bu miktarın artmasına katkı sağladığını söyledi.

Kirişci, suyun verimli kullanılmasında en büyük paydaşlarının yerel yönetimler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimlerimizin bizimle işbirlikleri var. İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal sulamada suyu üretim için kullanıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla israf ediyoruz ve o suların yeniden kazanılması gerekiyor. Özellikle siteler ve yeni yapılan konutlarda suların tekrar kullanılması konusunda görevin yerel yönetimlere düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 'Su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir' diyerek suda sıfır israf hedefimize ulaşmak için, Su Verimliliği Seferberliğini başlattığımız etkinlikle, Türkiye Yüzyılı şarkımızda olduğu gibi 'Yarın Değil, Hemen Şimdi' diyorum."

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun verimli kullanımı için projeler ürettiklerini belirterek, su sıkıntısı çekilmemesi için yapılması gerekenleri ortaya koyduklarını ve önlemleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, su verimliliğinin sağlanması noktasında farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, gerçekleştirilecek etkinliklerle belediyeler arasında tecrübe aktarımının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İki gün sürecek etkinlikte, su yönetimi konusunda etkin rolü olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımın yaygınlaştırılması konusunda mevcut durum ve olması gereken planlamaların konuşulduğu panel, teknik sunumların yer alacağı çalıştay ve su kayıpları konusunda teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı stantlar yer alıyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 103 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 103 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum'dan 5 Aralık Dünya Toprak Günü paylaşımı
Bakan Kurum'dan 5 Aralık Dünya Toprak Günü paylaşımı
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Seçimler yaklaşıyor! Muhalefet Şam'ı istismar ediyor
Seçimler yaklaşıyor! Muhalefet Şam'ı istismar ediyor
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
5 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
5 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
"İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir" açık mektup ve teşekkür

"İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir" açık mektup ve teşekkür

'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında genç yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri