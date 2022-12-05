Cezaevinde terör propagandası yaptığı tespit edilince yeniden tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 14:21, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 14:23
Alınan bilgiye göre, hükümlü olarak bulunduğu Gebze M Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 1 Aralık'ta tahliye edilen Ş.M'nin, cezaevinde terör örgütü propagandası yaptığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çalışma sonucu gözaltına alınan Ş.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ş.M. tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız