Muğla'da 2 FETÖ hükümlüsü ile firari PKK hükümlüsü yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında genç yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.