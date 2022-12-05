Bahçeli: Altılı masada benim tercihim sınıf arkadaşımdır

Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.