FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 17:58, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 17:59
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, FETÖ Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilen emniyet amiri S.K'nin (54), kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız