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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna itiraza ret

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 18:13, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 18:14
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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna itiraza ret

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' diye tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.

Özkiraz'ın "Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşlarda doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede herkes beni sevmişti. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip stetoskop takıyordum. Birçok muayene ve ameliyata katıldım" ifadelerinden yola çıkan müfettişler; başhekim Mehmet Ali Filiz, idari ve mali hizmet müdürü Tufan Çetinkaya ile görevli cerrahlar ve asistanların ifadelerine başvurdu. Müfettişlerin, hazırlığı raporu bakanlığa sunacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında cep telefonu ile bilgisayar incelemesi süren ve banka hesapları da incelenmeye alınan Özkiraz, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.

Çerkezköy'de nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp, Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi

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