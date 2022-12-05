Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Tercihim sınıf arkadaşım' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulundaki konuşması öncesinde muhalefet kulisinde 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla partisinin kadın milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, altılı masanın aday belirleme anketi için oy verecek olsa sınıf arkadaşına oy vereceğini söylediğinin bir gazeteci tarafından hatırlatılarak bir diyeceği olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Haberim var, yorum yok." şeklinde karşılık verdi.