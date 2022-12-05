Matematik Öğretmeni Kaya kalbine yenildi

Yeşilyurt ilçesi Konak Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Dinçer Kaya (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Kaya, Yeşiltepe şehir mezarlığında defin edildi.



Eğitim Bir Sen Malatya 1 no'lu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı diledi.